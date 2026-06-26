El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado en Úbeda, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 06:00. A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 33 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 44% y aumentando hasta un 92% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 23% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los eventos al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la puesta de sol, que se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer, ya sea explorando su rica historia, disfrutando de la gastronomía local o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.