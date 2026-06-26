El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en un rango cómodo, con valores que oscilarán entre los 19 y 21 grados. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Se prevé que las rachas más fuertes se registren en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 32 grados en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Tomares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en una terraza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.