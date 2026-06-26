El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (78%), irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas centrales del día.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede ofrecer un alivio ante el calor intenso, especialmente en áreas abiertas. En la mañana, la velocidad del viento será más suave, con rachas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que el día avanza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:49. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, proporcionará un alivio bienvenido. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.