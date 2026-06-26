El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

La jornada del 26 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00, y se estabilizará en 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados, y se mantendrá en ese rango durante la mayor parte de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 18:00. Esta tendencia ascendente en la temperatura se verá acompañada de un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 70% a las 00:00 y alcanzando un 94% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 51% hacia las 21:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 18:00, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. A medida que el día avance, el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de La Rinconada pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. En resumen, el 26 de junio será un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre en La Rinconada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.