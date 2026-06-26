El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 34 grados. Este calor será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana con un 67%, irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 31% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas sugiere que será un día perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.