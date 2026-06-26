El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 60%, irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, llegando a un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

La probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La puesta de sol se espera para las 21:41 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.