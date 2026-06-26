El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pozoblanco, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 21 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y alcanzando los 19 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 y un máximo de 33 grados a las 18:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y disminuyendo hasta un 20% hacia las 20:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 00:00, alcanzando los 24 km/h, y se mantendrán en torno a los 18 km/h durante la mañana. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más intenso, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h hacia las 21:00 horas. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable llevar protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución necesaria ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.