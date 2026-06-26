El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 23°C por la mañana y los 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 27% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad relativamente baja permitirá que los residentes de Palma del Río disfruten de actividades al aire libre sin el agobio que a veces acompaña a los días de alta humedad.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará los 15 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable ante el calor. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser de solo 1 km/h en las horas más calurosas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será perfecto para disfrutar del verano, con un sol radiante y temperaturas cálidas, ideal para aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.
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