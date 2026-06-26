El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Hoy, 26 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con algunas nubes que aparecerán en las horas de la mañana y la tarde. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne nuboso en las horas de la mañana, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 22 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este calor será acompañado de una humedad relativa que variará entre el 36% y el 95%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que avanza la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Los Palacios y Villafranca realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:48. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 26 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del sol y las actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.