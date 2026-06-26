El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán peligrosas, podrían ser notadas especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será refrescante.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.