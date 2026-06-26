El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 09:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 25 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados a las 15:00 y un pico de 33 grados a las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 24% hacia las 19:00. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 00:00, alcanzando los 25 km/h, y se mantendrán en torno a los 20 km/h en las horas pico de la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable que ayudará a mitigar el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los cielos despejados se mantendrán hasta el ocaso, que se producirá a las 21:44, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que hará que la experiencia sea más placentera. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.