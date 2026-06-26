El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 55% por la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y una sensación refrescante en el aire. Este viento será especialmente notable durante las horas más cálidas del día, proporcionando alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá disfrutar de un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:52, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.