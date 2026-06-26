El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 18 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 30 grados a las 15:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, con 32 grados a las 17:00 y 18:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La jornada finalizará con temperaturas de 27 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 90% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% entre las 15:00 y las 20:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 17:00. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Martos pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques y plazas de la ciudad. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Martos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.