El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 76%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más agradable a medida que el día avanza, a pesar del calor. Es recomendable que los habitantes de Marchena se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:46, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Marchena vivirá un día soleado y caluroso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.