El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Este viento, aunque moderado, podría intensificarse en las horas centrales del día, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 32 grados . Sin embargo, el descenso gradual de la temperatura comenzará a notarse hacia la noche, cuando se espera que el termómetro baje a unos 24 grados. La puesta de sol, que ocurrirá a las 21:49, ofrecerá un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que podría teñirse de tonos anaranjados y rosados.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.