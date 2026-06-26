El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas. Por la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y ventilado.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la tarde y bajando a 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:47. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para salir a cenar o pasear.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable gracias a la brisa del viento. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.