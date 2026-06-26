El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a media mañana y llegando a un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (70%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 26% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, que irán aumentando hasta alcanzar los 12 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de un picnic, una caminata o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, Lucena vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.