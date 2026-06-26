El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 04:00. A partir de las 05:00, se espera un ligero descenso, con 19 grados, y a las 06:00, la temperatura se estabiliza en 18 grados. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre las 06:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 41% a las 21:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 25 km/h. A las 00:00, el viento alcanzará una velocidad de 17 km/h, aumentando a 25 km/h a lo largo de la mañana. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Lora del Río, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado del suroeste. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.