El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 84% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 36 km/h a las 00:00, y luego disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 34 grados y sin posibilidad de lluvia, los habitantes pueden planificar sus actividades con confianza, recordando siempre la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.