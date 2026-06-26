El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y alcanzando un 91% a las 3 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 43 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Lepe disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o playas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Posteriormente, comenzará un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 26 grados hasta el anochecer. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.
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