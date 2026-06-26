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El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y alcanzando un 91% a las 3 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 43 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Lepe disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o playas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Posteriormente, comenzará un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 26 grados hasta el anochecer. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.

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