El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que podría dificultar la visibilidad del sol. A partir de la tarde, se prevé que las nubes comiencen a dispersarse, dando paso a un cielo poco nuboso y, en algunos momentos, despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 79% por la mañana y descenderá hasta un 26% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser menos intensa a medida que la humedad disminuya.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de calor y viento puede generar una sensación térmica más elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, lo que hará que la velada sea más placentera.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.