El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados durante las primeras horas del día, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 31 grados , y se mantendrá en torno a los 32 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 71% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a descender, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a 36 km/h en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 12 km/h hacia el final del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 06:54 horas y el ocaso será a las 21:41 horas, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.