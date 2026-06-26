El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Dos Hermanas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 33% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada gracias a la disminución de la humedad a lo largo del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible nubosidad, manteniendo el cielo despejado.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:48, ofreciendo una vista espectacular para quienes se encuentren al aire libre.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.
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