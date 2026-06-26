El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en comparación con días anteriores.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 21 y 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. Sin embargo, se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, dado el calor y la exposición prolongada al sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera para las 21:45. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en Écija, con un tiempo cálido y soleado, ideal para aprovechar el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.