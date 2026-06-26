El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Hoy, 26 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 32 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h por la mañana, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso está previsto para las 21:49, momento en el cual el cielo se irá cubriendo de un suave tono anaranjado, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Coria del Río, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa agradable que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.