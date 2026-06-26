El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta situarse en un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor refrescante en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:45. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas y patios.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Sin duda, es una jornada perfecta para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.