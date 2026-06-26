El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas del día a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más llevadero.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.