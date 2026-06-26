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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en el campo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:53, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.

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