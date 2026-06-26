El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (71%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 40 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación refrescante en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.