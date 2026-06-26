El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados en las horas siguientes, alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 30 grados a las 14:00. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados, alcanzando un pico de 33 grados a las 18:00. Esta tendencia cálida se mantendrá hasta las 20:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 75% a la medianoche y alcanzando un 100% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 70% a las 10:00 y bajando hasta un 48% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 23 km/h a las 00:00. Durante la mañana, el viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, mientras que por la tarde se intensificará, alcanzando hasta 40 km/h a las 18:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que proporcionará un ligero alivio ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.