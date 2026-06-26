El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno será moderada, lo que podría hacer que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será ligero, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La salida del sol se producirá a las 6:57 de la mañana, y el ocaso será a las 21:43, lo que brinda una larga jornada de luz solar para disfrutar. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un día perfecto para organizar reuniones familiares o salir a explorar la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Asegúrate de hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas pasar tiempo al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.