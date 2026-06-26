El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Hoy, 26 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre nuboso y cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición a un estado muy nuboso durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 31 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 93% por la mañana y bajará a un 40% durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación de calor podría ser intensa debido a la combinación de la temperatura y la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste y el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 36 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nublado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados a última hora. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.