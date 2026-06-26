El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura irá bajando gradualmente, pero se mantendrá en un rango cómodo, con valores que oscilarán entre los 19 y 21 grados. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 84% hacia el mediodía.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. La máxima del día se espera que llegue a los 32 grados en las horas centrales, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia el final de la tarde.

En la noche, el ambiente se mantendrá agradable, con temperaturas que rondarán los 24 grados. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:49. La noche será tranquila, con un viento suave que ayudará a refrescar el ambiente. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Bormujos, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.