El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilice en 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, la temperatura comenzará a ascender de manera notable, alcanzando los 25 grados a las 12:00, y subiendo hasta los 36 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 47%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 27% a las 15:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 34 km/h a la medianoche y 21 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de entre 5 y 15 km/h en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Bailén durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 06:53 y el ocaso a las 21:42, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.