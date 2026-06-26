El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 33 grados a las 17:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a moderar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar sus monumentos históricos o simplemente relajarse en los parques.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se caracteriza por un ambiente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.