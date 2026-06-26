El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 32 grados entre las 16:00 y 19:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% a la medianoche y aumentando hasta un 88% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en un 24% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A las 14:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Durante la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

Con el ocaso programado para las 21:42 horas, los habitantes de Baena podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de calor y cielos despejados. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en el jardín.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.