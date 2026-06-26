El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará los 34 grados a las 15:00, y un máximo de 36 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 53% a la medianoche, la humedad irá aumentando hasta alcanzar un 95% a las 06:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 22% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h a la medianoche. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las altas temperaturas se sientan aún más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Andújar pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente despejado.

Con el ocaso programado para las 21:43, los habitantes de Andújar podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves promete un día agradable y veraniego en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.