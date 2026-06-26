El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero se irá reduciendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más cálida y pegajosa, la tarde ofrecerá un tiempo más fresco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:52. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.
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