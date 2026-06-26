El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 22 grados y descendiendo ligeramente a 21 grados hacia el mediodía. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 70% y disminuyendo a medida que la temperatura se eleva, llegando a un 29% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el aumento de la velocidad del viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:49. La noche será tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y la ausencia de lluvias. Se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo las horas de sol, manteniéndose hidratados y protegiéndose del calor durante las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.