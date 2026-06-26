El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

El día de hoy, 26 de junio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 15 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comienza alta en la mañana (61% a las 00:00), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 28% hacia las 20:00.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de un día sin interrupciones.

La puesta de sol está programada para las 21:41, lo que brindará una hermosa oportunidad para disfrutar de la tarde y la noche en un ambiente cálido y despejado. Con temperaturas que se mantendrán agradables hasta bien entrada la noche, Alcalá la Real se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real será mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, un día perfecto para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.