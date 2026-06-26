El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de junio

Hoy, 26 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 7 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a las 02:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 21:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento soplará a 16 km/h, aumentando a 24 km/h en las horas de la mañana. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance picos de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 25 km/h.

No se prevén lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el parque o para realizar deportes al exterior. La salida del sol se producirá a las 07:04 y se pondrá a las 21:48, ofreciendo largas horas de luz para disfrutar del buen tiempo. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-25T20:57:13.