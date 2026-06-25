El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 25 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 28 grados hacia las 15:00 horas, y culminando en un máximo de 29 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que la mayor parte del día esté despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más cálidas del día. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de 22 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.