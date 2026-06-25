El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una variabilidad en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 22 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 80%.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá gradualmente, alcanzando un pico de 29 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad, que se espera que baje ligeramente a un 44% en las horas centrales del día. A pesar del calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, aunque se recomienda precaución, ya que las ráfagas podrían ser fuertes en algunos momentos. La dirección del viento también podría influir en la sensación térmica, haciendo que algunas áreas se sientan más frescas que otras.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 25 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:47. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, Utrera experimentará un día cálido y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 29 grados, sin posibilidad de lluvia. El viento del suroeste ofrecerá un alivio ante el calor, aunque se recomienda estar atentos a las ráfagas fuertes. La noche traerá consigo un ligero descenso de temperatura, manteniendo un ambiente cálido y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.