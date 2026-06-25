El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 25 de junio de 2026, Úbeda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta los 18 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 28 grados a las 14:00 y 15:00, y llegando a un máximo de 29 grados entre las 16:00 y 17:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 22:00.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% a las 08:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas de la tarde.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 16:00 y 18:00. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en los espacios exteriores.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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