El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 52% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en la tarde, lo que podría ser notable en espacios abiertos.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. La noche se presentará fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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