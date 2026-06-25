El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, hasta llegar a un 52% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en su punto máximo. Esto podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planeen pasar tiempo al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:49 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la noche, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un alivio ante el calor. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.