El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados durante las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 25 grados , con una ligera disminución a 23 grados en la primera hora de la tarde.

Sin embargo, a partir del periodo de las 02:00 a las 08:00, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 81% en las horas más críticas de la mañana.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h en las primeras horas del día, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que el día avance, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un pico de 31 grados entre las 17:00 y las 18:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de cielos parcialmente nublados, con la posibilidad de que las nubes altas se mantengan en el horizonte. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente en la tarde, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y cálido.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 22:00. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 63% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:44, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con inestabilidad, terminará con condiciones más agradables y cálidas.

En resumen, Puente Genil experimentará un día de contrastes, con un inicio fresco y nublado que dará paso a una tarde cálida y más despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.