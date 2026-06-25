El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén intervalos nubosos con lluvias ligeras.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la tarde. Las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor riesgo.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 24 grados y alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que oscilará entre el 37% en la mañana y el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 11 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo ventoso, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables, alrededor de 22 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque se recomienda precaución en las primeras horas del día debido a la posibilidad de lluvias y la humedad elevada.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las horas de la mañana. Se aconseja a los habitantes estar preparados para un día fresco y variable, con un notable cambio hacia condiciones más estables y agradables por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.