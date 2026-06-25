El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 06:56, los cielos se mostrarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en la primera hora del día.

Sin embargo, a partir de las 02:00, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Este patrón se mantendrá hasta las 04:00, cuando la probabilidad de precipitación será del 95%, lo que podría generar algunas gotas en la zona. A pesar de esta ligera inestabilidad, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 19 y 21 grados .

Durante la mañana, el cielo se irá cubriendo progresivamente, alcanzando un estado de cubierto con lluvia escasa entre las 05:00 y las 08:00. Las temperaturas seguirán bajando, llegando a los 18 grados a las 06:00 y manteniéndose en torno a los 17 grados hasta las 08:00. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 82% en este periodo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más fresca.

A partir de las 09:00, se espera que el tiempo mejore, con cielos poco nubosos y temperaturas que comenzarán a recuperarse, alcanzando los 19 grados. A medida que avance la jornada, el sol volverá a brillar con fuerza, y se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 30 grados hacia las 17:00. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:47. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que la tarde será tranquila y propicia para actividades al aire libre. En resumen, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, se espera que Pozoblanco disfrute de una tarde soleada y cálida, ideal para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.