El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de junio de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 24 grados , con una humedad relativa del 62%, lo que sugiere un ambiente cómodo para los que se aventuren a salir.
A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 18 grados, y se espera que el cielo permanezca despejado hasta las 11:00, cuando la temperatura llegue a los 24 grados.
Durante la tarde, el tiempo cambiará notablemente. A partir de las 12:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 02:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 15:00, con 30 grados, y se mantendrán en torno a los 31 grados hasta las 17:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 86% a las 07:00 y manteniéndose alta durante el resto del día.
La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas de la tarde, con un 50% de posibilidad de lluvia escasa entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.
El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 40 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día con un tiempo cambiante pero mayormente cálido y húmedo en Palma del Río.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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