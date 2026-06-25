El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 24 grados , con una humedad relativa del 62%, lo que sugiere un ambiente cómodo para los que se aventuren a salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 18 grados, y se espera que el cielo permanezca despejado hasta las 11:00, cuando la temperatura llegue a los 24 grados.

Durante la tarde, el tiempo cambiará notablemente. A partir de las 12:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 02:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 15:00, con 30 grados, y se mantendrán en torno a los 31 grados hasta las 17:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 86% a las 07:00 y manteniéndose alta durante el resto del día.

La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas de la tarde, con un 50% de posibilidad de lluvia escasa entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 40 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo se despejará, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día con un tiempo cambiante pero mayormente cálido y húmedo en Palma del Río.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.